США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону

Главы военных ведомств Южной Кореи и США во вторник обсудили по телефону проблему разделения оборонных расходов и другие вопросы безопасности на Корейском полуострове, сообщило южнокорейское минобороны.

«Обе стороны договорились продолжать поддерживать готовность южнокорейско-американского альянса и объединенную оборонную позицию для реагирования на меняющуюся ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

Помимо обсуждения расходов на содержание американского контингента и проведения совместных учений командных постов этим летом, министры Чон Гён Ду и Марк Эспер договорились продолжать усилия по денуклеаризации КНДР, установлению прочного мира на Корейском полуострове, а также передаче оперативного управления (OPCON) южнокорейскими войсками из Вашингтона в Сеул. Стороны согласились продолжить обсуждение всех тем на ежегодной консультативной встрече по вопросам безопасности осенью.(РИА Новости)