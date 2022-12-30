США и Япония могут обсудить распределение использования баз, портов и других объектов для обороны в мирное время в формате «2+2». Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на источники.

По информации издания, встреча высокопоставленных представителей двух стран может пройти в следующем месяце. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси и министр обороны Ясукадзу Хамада встретятся с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином в Вашингтоне 11 января.

Уточняется, что стороны планируют обсудить использование объектов, расположенных на японской территории. Представители двух стран также обсудят план на случай нападения противника на Японию, в котором описывается порядок действий перед применением Токио права на контрудар.