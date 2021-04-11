США и Великобритания обсудили обострение ситуации на российско-украинской границе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом обсудил обстановку на границе Украины и России. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций», — утверждал Прайс. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента, Блинкен и Рааб также подчеркнули «необходимость немедленного прекращения» приписываемых РФ «наращивания сил и подстрекательской риторики». (ТАСС)