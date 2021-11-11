США и Румыния стремятся к углублению сотрудничества в области безопасности, намерены продолжать активизировать свои совместные начинания в рамках НАТО, уделяя особое внимание Черноморскому региону. Это следует из совместного заявления двух стран, распространенного Госдепартаментом в среду по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров в рамках седьмого раунда двустороннего стратегического диалога.

«Сотрудничество в области безопасности — неотъемлемая часть и ключевой компонент стратегического партнерства США и Румынии. Вместе стороны будут развивать значительные достижения, такие как комплекс ПРО в Девеселу, а также продолжат активизировать совместные начинания в рамках НАТО для выполнения своих обязательств по обороне и сдерживанию, уделяя особое внимание региону Черного моря», — сказано в документе.

Представители двух стран также договорились работать над укреплением трансатлантических отношений «во всех форматах сотрудничества». «Стороны выразили свою приверженность систематическим и всесторонним консультациям и координации касательно политических мер и инициатив, которые способствуют трансатлантической стратегической устойчивости, с целью снижения зависимости от субъектов, не разделяющих ценности и интересы трансатлантического сообщества. <…> В частности, США и Румыния будут тесно работать над будущей стратегической концепцией НАТО с целью укрепления альянса в выполнении его миссии как гаранта мира и безопасности в Европе», — говорится в заявлении.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы, связанные с инфраструктурой, инвестициями, торговлей, энергетикой, технологиями, кибербезопасностью и противодействием распространению дезинформации. Следующую встречу в рамках диалога решено провести в Бухаресте в 2022 году.(ТАСС)