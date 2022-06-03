Уже прошло больше трех месяцев после того, как началась российско-украинская война. Признаться, мы даже не почувствовали, как прошли эти три с лишним месяца – читая ежедневные сводки новостей, смотря телесюжеты различных каналов вдруг узнали, что прошло три месяца. А что показывает хронология трех месяцев?

Нам кажется, что, если не ракетные удары России, она оказалась бы в весьма плачевном состоянии. Даже теперь у Москвы нет повода для того, чтобы хвастаться. На самом деле страны-члены НАТО могли бы остановить и ракетные удары Москвы, создав железный купол в небе Украины. Но они этого не сделали, ссылаясь на то, что в этом случае их могли бы объявить и считать стороной конфликта.

Но это вовсе не искреннее оправдание. Разве теперь, когда принимаются санкции против России, когда принимается решение оказать Киеву финансовую помощь около 45 миллиардов долларов, не воспринимаются ли страны — члены НАТО сторонами военного конфликта? Россияне и так считают, что против них ведется гибридная война, и классическая война есть всего лишь одна ее составляющая.

Что же касается вопроса «Кто же начал войну?», Кремль утверждал, что причиной стало продвижение НАТО к границам России. Но тут возникает вопрос: обращение Швеции и Финляндии к НАТО разве не есть очередное расширение Альянса? Разве это не значит, что этот процесс Москве не остановить? Из оправданий Москвы можно сделать вывод, что Кремль объявит войну Швеции и Финляндии, чтобы остановить продвижение Североатлантического Блока к своим северным границам! Будет ли это? Не думается! Президент Путин заявил, что у его страны нет проблем с Финляндией и Швецией. Отсюда можно сделать вывод о том, что дело не в том, что Украина является сопредельным с Россией государством. Плюс, в Кремле прекрасно знали, что членство Киева в НАТО есть дело не ближайшей перспективы. «Вина» Украины заключается в том, что она — постсоветская страна и находится в регионе, который Кремль считает своей зоной влияния.

Тут других объяснений нет. С момента падения СССР Москва ни разу не забывала об этом и постоянно вела эту политику – конечно, с различной интенсивностью…

Настоящей целью Москвы являлось присоединение Крыма к основной территории России и на суше. Она стремилась захватить Восточную Украину и подчинить политику Украины своим интересам. Тут трудно найти другие аргументы.

Что касается Запада, они стремились создать второй Афганистан для России. В свое время Путин говорил, что они на провокацию Запада не пойдут, даже не будут участвовать в гонке вооружений. Но увы! В один день все очнулись и увидели, что Россия начала войну против Украины, которая обходится Москве ежедневно больше одного миллиарда долларов. Теперь в интересах Запада, чтобы война как можно дольше затянулась. Поэтому последнее предложение господина Генри Киссинджера вряд ли отражает позицию американской администрации. Если она была заинтересована в скорейшем завершении войны, стала ли выделять больше сорока миллиардов долларов на военные нужды Киева?..