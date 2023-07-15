Власти Нидерландов по просьбе США планируют ввести новые экспортные ограничения, которые запретят голландской компании ASML обслуживать свое оборудование для производства чипов в Китае. Об этом сообщает издание Bloomberg.

ASML является ведущим производителем литографических сканеров, используемых для изготовления тончайших микросхем современных процессоров. Готовящиеся к принятию новые правила экспортного контроля Нидерландов запретят ASML по умолчанию ремонтировать и настраивать свое оборудование в Китае. Для продолжения своей деятельности в Китае компания должна получить специальную лицензию от правительства Нидерландов. Новое правило вступит в силу в сентябре 2023 года.

Вместе с тем, пишет Bloomberg, для ASML ограничат поставки в Китай устаревших литографических сканеров, которые потенциально могут быть использованы для производства микросхем по пятинанометровому техпроцессу. В частности, ASML запретят продавать подобное оборудование шести китайским предприятиям, в список которых входит Semiconductor Manufacturing International (SMIC), крупнейшее полупроводниковое предприятие Китая.

Вашингтон имеет рычаги давления на Нидерланды и, в частности, ASML по той причине, что оборудование ASML включает в себя аппаратные и программные решения, запатентованные в США. При этом законодательство США позволяет влиять Вашингтону на экспорт продукции, частично состоящей из американских технологий.