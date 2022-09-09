Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвали к урегулированию разногласий между Турцией и Грецией путем диалога.

Как сообщает Агентство Анадолу, по итогам встречи со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, глава американской дипломатии прокомментировал тему напряженности в отношениях Анкары и Афин.

«Обе страны являются жизненно важными союзниками и друзьями Соединенных Штатов. У них есть разные взгляды на ряд вопросов. Мы хотели бы, чтобы эти разногласия разрешались конструктивно путем диалога. Мы ожидаем, что они снова решат проблему таким образом», — сказал госсекретарь.

Отвечая на вопрос о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, Блинкен сказал, что среди союзников существует широкий консенсус в отношении приема скандинавских стран в Альянс и по его мнению, процесс продвигается.

Блинкен добавил, что сейчас все должны сосредоточиться на России, потому что эта страна представляет угрозу Трансатлантическому альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг также назвал Турцию и Грецию ценными союзниками Альянса: «Каждая из стран вносит вклад в миссию НАТО по своему. Разногласия, конечно, должны быть урегулированы дипломатическими средствами».

Столтенберг напомнил, что в НАТО создан механизм деэскалации для предотвращения любой опасной ситуации между Турцией и Грецией и он использовался ранее.