США и Китай зафиксировали договоренности

Одним из важных событий прошлой недели стало подписание торговых соглашений между Китаем и США. Правда, как отмечают разные эксперты, — это еще не само соглашение, а лишь фиксация достигнутых договоренностей.

Тем не менее, эти соглашения позволяют говорить о серьезных подвижках в американо-китайских отношениях. Китай обязан в течение двух последующих лет дополнительно закупить американские товары на сумму в 200 миллиардов долларов. В том числе американские энергоресурсы, а также продукцию машиностроения — атомного в том числе.

Для США, как стране, которая на сегодня является крупнейшим производителем энергоресурсов, было достигнуто весьма удачное соглашение. Для начала нужно сказать, что основным поставщиком сырой нефти в Китай является Иран. Именно Пекин является фундаментальной опорой Тегерана в политике, проводимой в регионе. Отсюда и берет начало вражда США с Ираном.

Для Вашингтона стратегически важно предотвратить выход Пекина к относительно дешевым энергоресурсам Ирана и в целом Ближнего Востока. Несколькими месяцами ранее, была информация о том, что Китай намерен инвестировать в энергетический сектор Ирана на сумму 400 миллиардов долларов, что дало бы выход на богатые иранские месторождения с преференциями. Чего естественно США не могли допустить.

Достигнутые соглашения позволяют Пекину закупать американскую нефть. Правда, это далеко не то, чего бы им хотелось, так как таким образом они усиливают позиции Вашингтона в товарообороте, тем не менее, американская нефть безопаснее, хотя бы, потому что риск попасть под американские санкции для китайских компаний спадает.

Отдельные вопросы возникают для России, Туркменистана, Катара и Ирана в вопросах газа. Взять, к примеру, российский проект «Сила Сибири», который был направлен на поставки газа в Китай. Москва продавала свой газ Пекину по сниженным ценам, тем самым делая ставку на развитие в технологическом секторе и союзнических отношениях, сейчас же эта политика Москвы под вопросом и неизвестно, что будет дальше.

Также неизвестно, что будет с проектами самого Китая по трубопроводам из Туркменистана и Ирана. Насколько Пекин захочет усилить своего геополитического соперника во вред своим интересам.

Всплывает и другая деталь подписанных соглашений. Кем были подписаны эти соглашения? Со стороны США их подписал президент Трамп, а со стороны КНР — вице-премьер Госсовета Лю Хэ. То есть даже не премьер-министр Ли Кэцян. То есть существует заметное несоответствие дипломатических норм и рангов подписывающих сторон. Видимо, вторая фаза переговоров будет намного сложнее, и Си Цзиньпинь оставил их на нового президента США, который станет известен в ноябре, а сейчас китайцы, с одной стороны показали добрые намерения Трампу, но оставили «окно» для переговоров с новой администрацией.

Для Трампа же эта сделка в большей степени играет электоральную роль, он показал своему электорату какой он успешный переговорщик и как он победил Китай.