США готовятся передать Украине боевые патрульные катера

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI.

«Соединенные Штаты одобрили продажу до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования в Украину. Это поможет украинскому флоту противостоять нынешним и будущим угрозам на Черном и Азовском морях», — написал он на своей странице в Twitter.

Кулеба добавил, что высоко ценит поддержку американских партнеров. По его словам, это важный шаг, свидетельствующий о растущем доверии между США и Украиной.

Отмечается, что шесть катеров будут предоставлены Украине в рамках помощи США в сфере безопасности. Остальные катера Украина сможет купить за счет оборонного бюджета.(Газета.Ru)