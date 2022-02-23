«Ожидается, что сегодня администрация Байдена объявит о том, что разрешит ввести санкции в отношении компании, отвечающей за строительство российского газопровода «Северный поток — 2″, Nord Stream 2 AG и ее генерального директора», — написала корреспондент телеканала в своем Twitter.

По данным источников телеканала, речь идет о санкциях, введение которых администрация ранее заблокировала.