Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

«По словам одного из официальных лиц США, пакет вооружений, о котором ранее не сообщалось, включает средства противовоздушной обороны, системы противодействия дронам, взрывающиеся беспилотники и боеприпасы», — пишет Reuters.

Соединенные Штаты используют средства в рамках своей программы «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI), что позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие в промышленности, а не изымать его из запасов оружия в США.

Среди систем и боеприпасов, которые США планируют закупить для Украины, есть средства противовоздушной обороны производства L3Harris Technologies под названием VAMPIRE.

Также могут быть включены два различных типа барражирующих боеприпасов: дрон Phoenix Ghost производства AVEVEX, частной компании в Калифорнии, и Switchblade производства AeroVironment Inc.