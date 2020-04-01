США готовы помогать Турции против Сирии, если та «уберет» С-400

США готовы помогать Турции против Сирии, если та «уберет» купленные в России системы ПВО С-400, заявила на телефонном брифинге в среду постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.

«Мы надеемся, что Турция сможет дать отпор сирийской агрессии при поддержке России, в результате которой были убиты многие турецкие солдаты. Мы надеемся, что сможем собрать пакет помощи Турции. Мы надеемся, что Турция не будет размещать в своей стране российскую систему ПВО — она сдерживает потенциал, который мы им можем предоставить для противостояния сирийской агрессии», — заявила Хатчисон.