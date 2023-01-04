Новые пакеты помощи Киеву могут включать дополнительные установки РСЗО HIMARS. Содержание пакетов анонсировали в Белом доме в среду, 4 января, передает ТАСС.

Отмечается, что в ближайшие дни и недели США планируют поставить Украине новую военную помощь. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, следует ожидать, что на Украине «еще довольно долгое время будут продолжаться» интенсивные боевые действия.

«Поэтому мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере безопасности», — заявил он.