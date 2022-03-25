Украина получила от США первую часть военной помощи из нового пакета на $800 млн. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА «Новости».

«Что касается пакета помощи в 800 миллионов долларов. Действительно, сегодня в регион прибыл один рейс. В регион отправлено несколько первоначальных партий», — сказал представитель американского оборонного ведомства.

Он также указал, что «в течение последующих трех дней» будет еще три дополнительных рейса.

Ранее в марте президент США Джо Байден сообщил, что его страна выделит украинским властям дополнительно $800 млн военной помощи.