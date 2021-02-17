Срубил 1 дерево – посади 40: как бороться с незаконной вырубкой?

Незаконная вырубка деревьев – до сих пор нерешенная проблема для нашей страны. Таких фактов стало за последние годы меньше, но число их по-прежнему велико.

Начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде в программе «Час эксперта» на странице Министерства экологии и природных ресурсов в Facebook озвучил цифры.

За последние 4 года снижение объемов незаконной вырубки составило 45 тысяч кубометров. Если в 2017 году было незаконно вырублено лесов на 55 тысяч кубометров, в 2018 году – 28 тысяч, в 2019 году – 18 тысяч кубометров, то в прошлом году нарушителями было уничтожено 10 тысяч кубометров. Он отметил, что это положительная динамика и отличный показатель.

Что касается вырубки деревьев в столице, то, по словам Ализаде, не всегда возможно точно определить, кто вырубает деревья в городе, особенно ночью. Эксперт сказал, что часто деревья вырубают строительные компании вместо того, чтобы пересаживать их на другую территорию.

Председатель центра исследователей устойчивого развития Нариман Агаев считает, что уменьшение вырубки почти в 5 раз действительно положительный момент. Но, тем не менее, 10 тысяч кубометров – по-прежнему большая цифра для нашей страны.

Говоря о проблеме поимки «дровосеков», он сказал #, что еще лет 8 назад предлагал установить систему за наблюдением лесов. Если кто-то сделает хотя бы один удар топором или зажжет в лесу спичку, то система зафиксировала бы это и сообщила прямо в оперативное управление Минэкологии.

«В определенной зоне экспериментально пару лет назад установили видеокамеры для наблюдения за лесом. Но не всем выгодно, чтобы это было распространено повсеместно. У нас есть и спутники, так что зафиксировать такие преступления можно», – сказал он.

В городе найти совершивших незаконную вырубку вообще не должно представлять проблемы – во многих местах есть видеокамеры, всегда найдутся те, кто увидел факт вырубки, есть участковые.

«Срубить дерево не так уж просто, нужно время. Если захотят найти нарушителя – сделать это несложно. Впрочем, нарушители не особо боятся того, что их найдут, штрафы низкие. Надо или увеличить штрафы в разы или заставить того, кто срубил одно дерево, посадить сорок деревьев», – считает Агаев.

Руководитель экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев отметил, что лес не могут вырубать без ведома лесников. И с этим вопросом надо разбираться.

Говоря о причинах незаконной вырубки, он сказал, что по причине отсутствия газа деревья стали вырубать гораздо реже, так как большинство населенных пунктов газифицировано. Но есть некоторые отдаленные села и деревни, где еще нет газа. В этом случае есть нормативы вырубки, это касается и школ, в которых нет отопления. Вырубленные деревья в основном идут на производство мебели и паркета, причем речь идет о вырубке в больших объемах.

Он также затронул вопрос санитарной вырубки, которая, по его словам, необходима. Надо избавляться от сухих ветвей и высохших деревьев, и этого достаточно.

Комментируя приведенные выше цифры, глава центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов заявил, что вырубка деревьев остается болезненной темой для Азербайджана, а все из-за отсутствия должного контроля. Он подчеркнул, что вырубка деревьев приводит к негативным последствиям для экологии, в частности к загрязнению воздуха и повышению температуры воздуха.

«Часто можно услышать, что деревья вырубают из-за отсутствия в некоторых местностях газа, но, чтобы понять, так это или нет, нужно, чтобы соответствующие структуры предоставили подробный список таких территорий. Сейчас такого списка нет. При желании можно было бы претворить в жизнь программу получения топлива из отходов, так что необходимости в рубке деревьев на эти цели тогда бы точно не было. Но этим вопросом никто не занимается», – отметил он.

Эколог сказал, что незаконно деревья вырубают и на получение угля, который активно расходуется в объектах, занимающихся приготовлением шашлыков.

«Кроме того, в нашей стране существует санитарная вырубка. Однако, в некоторых странах нет и ее. На мой взгляд, в ней нередко нет никакой необходимости, дерево само разложится со временем и послужит удобрением для почвы», – поделился мнением Зейналов.

По поводу вырубки деревьев в городе он подчеркнул, что те, кто покупают участки земли, считают, что теперь имеют право делать на них что хотят, в том числе вырубать деревья.