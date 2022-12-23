Многие мировые политики разных мастей, вне зависимости от национальности, гражданства, вероисповедания, идеологических воззрений тесно завязаны, можно сказать, подвешены на крючке «золотого тельца» армянского лобби. Ради грязных армянских денег политики или общественные деятели на каком-то этапе могут забыть о своем гражданстве и отказаться от идеологических убеждений.

Особенно наглядно политические и общественные «хамелеоны» проявляют себя в затянувшемся армяно-азербайджанском конфликте. Поистине, деньги, которые, как известно, не пахнут, даже если они имеют явно выраженный армянский окрас, творят чудеса.

К примеру, даже такие ярые антагонисты, как русские и американцы, выступающие практически по всем значимым процессам с диаметрально противоположных позиций, в армяно-азербайджанском вопросе – друзья – не разлей вода. Все заявления и тех, и других удивительно схожи как по тону, так и по содержанию. Оно и понятно: автор сценария – один и тот же персонаж.

Даже после победы в 44-дневной войны, после которой президент Азербайджана Ильхам Алиев дал четко понять всем мировым центрам, что Минская группа ОБСЕ почила в бозе, а карабахский конфликт решен, продажные политики продолжают мечтать о реанимации МГ ОБСЕ и «народе Карабаха».

Российские затулины, делягины, сивковы, александровы, симоньяны и прочая шелуха, американские шиффы, менендесы, пелоси и другие, привыкшие к сладкой жизни, продолжают тянуть из армянского лобби, соревнуясь друг с другом в очеренении Азербайджана.

И, знаете, в этом омерзительном состязании большее уважение (если это слово вообще уместно) вызывает именно российская сторона, нежели американская. По той простой причине, что в России помалкивают о высшей ценности – демократии, по причине отсутствия таковой, в то время как американцы «размахивают» ею как флагом, возводя ее в ранг чести и достоинства нации. Но этот пафос ничуть не мешает им исподтишка и в открытую продавать честь и достоинство за кругленькую сумму негласных армянских хозяев.

В последнее время, несмотря на проблемы Армении и Азербайджана по некоторым вопросам, по ключевым моментам в вопросе подписания мирного договора между странами был намечен существенный прогресс.

Встречи на высшем уровне на европейских площадках дали положительный результат. Армянская сторона признавала территориальную целостность Азербайджана (на взаимной основе), не заикалась о пресловутом «статусе Нагорного Карабаха», и вообще старалась реже использовать уродливое название региона – «арцах».

В свою очередь, Баку обязался обеспечить права армян, как граждан Азербайджана, с условием, что никто извне не имеет права вмешиваться во внутреннее дело Азербайджана.

Понятное дело, такой поворот событий никак не устраивал продажных российских, американских, французских и других политиков, которые фактически лишались солидного «левого» дохода. Но их молитвы и поклонение дьяволу были услышаны «князем тьмы».

Не без помощи армянских служителей и зла российских «миротворцев» была разыграна «лачинская» карта. Армяне и ранее нещадно незаконно эксплуатировали природные ресурсы Азербайджана, и казалось, после позорного поражения эта деятельность будет пресечена. Однако на помощь подоспели российские «миротворцы», в чьей зоне ответственности находятся золоторудные и медно-молибденовые месторождения.

Армянские сепаратисты, почувствовав свободу действий, занялись привычном грабежом, вывозя по Лачинской дороге в Армению полезные ископаемые, и по той же дороге ввозя оружие для бандформирований.

Но терпение азербайджанцев не бесконечно, и с 12 декабря по сей день продолжается акция протеста против подобного беспредела. А требуют они всего лишь предоставить допуск для мониторинга месторождений.

Как всегда армяне, объединившись с русскими, категорически выступили против. А «миротворцы» для пущей убедительности перекрыли дорогу. И тут начинается самое забавное. Армяне, по древней традиции, нацепив на голову нижнее белье, завопили на весь мир, что азербайджанцы устраивают очередной «геноцид».

Вот она, птица счастья! Грех такой возможностью не воспользоваться, что и сделали иностранные служаки армянских интересов. Вновь есть о чем поскулить, предоставлена возможность полить Азербайджан грязью, а за «спасение армян» содрать с них как можно больше денег.

Однако, напрасно вы думаете, что лишь действующие политики нуждаются в армянском спонсорстве. Среди общечеловеческого воя раздался писк и бывшего. Бывшего посла США в Армении Джона Эванса. Не желая отставать от своих лицемерных собратьев в погоне за халявными финансами, Эванс также решил откусить кусок армянского пирога.

«У меня, как у теперь уже бывшего посла США в Ереване, нет никаких важных контактов ни в Госдепартаменте, ни в Белом доме». Об этом написал в своем микроблоге в Twitter бывший посол США в Армении Джон Эванс (2004-2006 гг.), прокомментировав события, происходящие вокруг Карабахского региона.

«Тем не менее, я призываю все власти, в том числе и официальные лица Азербайджана и Турции, сделать все возможное, чтобы вернуть вопрос судьбы карабахских армян за стол переговоров», — написал Эванс.

Да, напрямую про Лачинскую дорогу ничего не сказано, но ясно, что акция протеста пробудила в нем «демократические ценности». Только вот налицо классика жанра: когда говорят деньги, совесть молчит. Но у Эванса все гораздо хуже. Мало того, что совесть онемела, так у него еще и уши заложены, и глаза ничего не видят.

Как отмечалось выше, президент Азербайджана неоднократно заявлял, чтобы никто не смел совать свой нос во внутренние дела страны. А если Эвансу так уж приспичило позаботиться о судьбе какого-то народа, то пусть начнет с народа Техаса, который не прочь решить свою судьбу в 2023 году путем отделения от США.

Интересно было бы поглядеть, чью сторону займет «демократ» Эванс. Тем более, что в случае проведения в Техасе референдума об отделении и положительного результата, вряд ли Вашингтон так легко расстанется со вторым по площади штатом…