По неподтвержденной информации, пишет Ziarul de Gardă, мужчины путешествовали под другими именами.

Плахотнюк, писал «Коммерсант» в 2018 году, был близок к Владимиру Воронину — президенту Молдовы в 2001–2011 годах. «Пользуясь близостью к власти и тем, что Воронин считал его рядовым порученцем, он строил собственную бизнес-империю: стал контролировать банки, обзавелся активами на рынке недвижимости, собственностью за границей», — писала тогда газета.

В 2010 году Плахотнюк стал активно участвовать в политической жизни страны. В 2010–2015 годах он был депутатом молдавского парламента от Демократической партии, а в 2016-м стал ее председателем.

К этому времени Плахотнюк стал контролировать в стране не только банки и СМИ, но и силовые структуры и суды.

В 2019 году на парламентских выборах партия Плахотнюка заняла лишь третье место и не стала частью новой коалицией. Вскоре после этого олигарх покинул страну.

«Украинская правда» тогда писала, что Плахотнюк выехал через Приднестровье, Одессу и Киев в Лондон.

В 2020 году Плахотнюк находился в США — но власти страны тогда работали над тем, чтобы выдворить его.

Достоверных данных о том, где Плахотнюк жил после этого, нет. СМИ писали о Северном Кипре и — уже в 2025 году — Дубае.

По данным Интерпола, у Плахотнюка — четыре гражданства: Молдовы, Румынии, России и Мексики. При этом представитель мексиканского МИД заявил, что паспорт этой страны у олигарха поддельный.

В Молдове Плахотнюк — фигурант нескольких уголовных дел, но только одно из них уже передано в суд — о краже миллиарда долларов США из трех молдавских банков. Суд заочно арестовал олигарха.