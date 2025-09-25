Бывшего главу Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, экстрадировали из Греции в Молдову, самолет приземлился в Кишиневе утром четверга. Бизнесмен, которого называли фактическим владельцем всей страны, покинул Молдову в 2019 году. Он заочно арестован как в Молдове, так и в России.
Самолет с бизнесменом на борту приземлился в аэропорту Кишинева утром четверга, сообщили молдавские медиа с места события.
Плахотнюк был задержан в Греции 22 июля.
«Недавно официальные каналы связи Интерпола в Афинах (Греция) сообщили нам о задержании двух граждан Молдовы. Один из них — Владимир Плахотнюк», — написала 22 июля полиция Молдовы в своем телеграм-канале.
Вскоре после этого глава молдавского МВД Даниела Мисаил-Никитин сказала, что официальная процедура экстрадиции Плахотнюка начата.
Сам Плахотнюк вскоре подал заявление, в котором он безоговорочно согласился на экстрадицию в Молдову, и официально отказался от экстрадиции в Россию, рассказал его адвокат Лучиан Рогак.
По данным ряда молдавских изданий, в том числе PlusMedia и NewsMaker, второй задержанный — это бывший молдавский депутат Константин Цуцу, приближенный к Плахотнюку.
Мужчин задержали в аэропорту Афин, заявили в МВД. Как пишет независимое издание Ziarul de Gardă, специализирующее на расследованиях, Плахотнюк и Цуцу пытались улететь в Дубай, и в Греции были транзитом (откуда именно, неизвестно).
По неподтвержденной информации, пишет Ziarul de Gardă, мужчины путешествовали под другими именами.
СМИ называли Плахотнюка «молдавским Абрамовичем», «фактическим правителем» и «хозяином» Молдовы.
Плахотнюк, писал «Коммерсант» в 2018 году, был близок к Владимиру Воронину — президенту Молдовы в 2001–2011 годах. «Пользуясь близостью к власти и тем, что Воронин считал его рядовым порученцем, он строил собственную бизнес-империю: стал контролировать банки, обзавелся активами на рынке недвижимости, собственностью за границей», — писала тогда газета.
В 2010 году Плахотнюк стал активно участвовать в политической жизни страны. В 2010–2015 годах он был депутатом молдавского парламента от Демократической партии, а в 2016-м стал ее председателем.
К этому времени Плахотнюк стал контролировать в стране не только банки и СМИ, но и силовые структуры и суды.
В 2019 году на парламентских выборах партия Плахотнюка заняла лишь третье место и не стала частью новой коалицией. Вскоре после этого олигарх покинул страну.
«Украинская правда» тогда писала, что Плахотнюк выехал через Приднестровье, Одессу и Киев в Лондон.
В 2020 году Плахотнюк находился в США — но власти страны тогда работали над тем, чтобы выдворить его.
Достоверных данных о том, где Плахотнюк жил после этого, нет. СМИ писали о Северном Кипре и — уже в 2025 году — Дубае.
По данным Интерпола, у Плахотнюка — четыре гражданства: Молдовы, Румынии, России и Мексики. При этом представитель мексиканского МИД заявил, что паспорт этой страны у олигарха поддельный.
В Молдове Плахотнюк — фигурант нескольких уголовных дел, но только одно из них уже передано в суд — о краже миллиарда долларов США из трех молдавских банков. Суд заочно арестовал олигарха.
В России Плахотнюк тоже заочно арестован. Он обвиняется в организации преступного сообщества, контрабанде, незаконном сбыте наркотиков, а также в покушении на убийство.