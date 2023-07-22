В советское время в ходу была такая шутка, озвученная в фильме «Карнавальная ночь»: Товарищи! Среди нас есть такие товарищи, которые нам вовсе не товарищи.

Сегодня Азербайджан с полной уверенностью может заявить о том, что российские товарищи нам вовсе не товарищи.

Да, в феврале прошлого года между Баку и Москвой была подписана Декларация о союзничестве. Но не прошло и суток, как МИД РФ выставляет провокационную новость, ставящую под сомнение территориальную целостность Азербайджана https://m.zerkalo.az/soyuznichestvo-mezhdu-azerbajdzhanom-i-rossiej-nachalos-ne-s-toj-notki-provokatsiya-ili-oshibka/.

Тогда мы еще наивно верили, что российская власть просто ошиблась. Всякое бывает.

Мы прощали, что Россия неизменно коверкает азербайджанские топонимы на армянский лад.

Мы даже закрывали глаза на то, что так называемые российские миротворцы потворствовали снабжению из Армении вооружением карабахских сепаратистов.

Но всему есть конец. И этот конец в виде ППП «Лачин» уж очень не пришелся по нраву сепаратистам. Но что более интересно: это не понравилось нашему союзнику – России.

К сожалению, наш не товарищ, не избавился от пагубной привычки мыслить прошлым. Мысли о прошлом – барьер к будущему.

Ни для кого не секрет, что при более, чем дружелюбном отношении Азербайджана к России, адекватного ответа мы не видели.

Мало того, неоднократно официальные лица высказывались в адрес нашей страны, мягко говоря, недипломатично.

Ну ладно, их бес попутал, но что стало с заместителем председателя Госдумы Петром Толстым?

Итак, он заявляет: «У России позиция ведущей мировой державы, от которой зависели и будут зависеть те страны, которые раньше входили в ее состав. И Азербайджан, и Армения и Украина в какой-то момент решили, что у них есть возможность переориентироваться на какой-то иной геополитический вектор, но геополитически, экономически, географически и исторически иной ориентации нет.

Поэтому в данном случае Россия проводит ту политику умиротворения, и ту политику наведения порядка, которую всегда проводила на этих пространствах»,- заявил Толстой.

Анализируя дипломатическую полемику по Нагорному Карабаху, политик указал, что в этом сложном вопросе Москве приходится учитывать разное к нему отношение всех сторон конфликта: у Еревана одна позиция, у Степанакерта – другая, у Баку – третья. «Должны понимать, что без России ни Армения, ни Азербайджан, ни Нагорный Карабах, ни Украина не будут существовать, вот это вот важно».

В русском языке есть такие понятия: политик и политикан. К сожалению, потомок гениального русского писателя Льва Толстого, несмотря на занимаемую должность, выставил себя в очень неприглядном свете.

Да будет известно Толстому, что никакого Степанакерта нет. Есть Ханкенди.

Во-вторых, судя по всему, на украинском фронте не безоблачно.

В-третьих, сегодня Москва не в том положении, чтобы что-то кому-то диктовать.

И, напоследок, господин Толстой. Не забывайте турецко-азербайджанский тандем. А русский поезд ушел. 24 февраля 2022 года.