Среди армян много талантливых людей, но… — Плагиат хуже воровства

Кража, одно самых распространенных преступлений. Украсть можно, практически все, начиная от курицы у соседки и, заканчивая имуществом, землями и, что очень важно, нематериальным наследием. Именно оно на сегодняшний день в нашей войне с соседями выступает в качестве одного из важных компонентов.

Кража интеллектуальной (добавлю нематериальной) собственности называется плагиатом, от французского plagiat. Вам что-то понравилось у другого человека, а может и целой нации, будь то текст, музыка, кулинарный рецепт, стиль одежды, сюда входит огромное число составляющих элементов и, недолго думая, вы заявляете на весь мир, что это вы или ваши предки, такие гениальные, талантливые, эмоциональные, душевные, наконец, мудрые, создали тот или иной шедевр. Сами вы знаете, кем на самом деле являетесь. Вором! Одно дело, кем вы являетесь, а другое, кем хотите казаться. Творцом! Просто заявить мало, надо кричать, убеждать всех, кто попадется на пути, что это ваше детище, и никто другой ни за что не смог бы создать ничего подобного. «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад», цитата из стихотворения влюбленного Александра Сергеевича Пушкина. Если те, кто внимают вам, относятся к вам с симпатией, то, безусловно, даже если аргументы, приводимые в защиту плагиатора, откровенно притянуты за уши, они будут снисходительно кивать, соглашаясь с вами и тем самым поддерживая вора интеллектуальной собственности. Почему крадут интеллектуальную, нематериальную собственность? Если есть склонность к воровству, почему не ограничиваются чем-то материальным, реальным, что можно сбыть и получить сиюминутную выгоду? Наивно. Именно нематериальная собственность позволяет говорить о значимости, интеллектуальном уровне и развитии человека, нации, народа. На мой взгляд, плагиат значительно хуже обыкновенного воровства. Это все равно, что украсть разум и душу. И, в конечном итоге, кража нематериального наследия приводит к краже громадного пласта материального наследия.

Что движет плагиатором? Первое очевидное чувство – зависть, смешанная с восхищением. В первую очередь плагиатор, возможно, задается вопросом, почему не я придумал это, не моя нация, не мой народ, а кто-то другой, «недостойный» такого шедевра. Случайно придумал. Несправедливо распорядилось провидение, лишив меня, а вместе со мной моих соплеменников «заслуженного» признания.

Яркий, особенно трагичный во времена II Карабахской войны пример – кража истории Албании. Албанские церкви на территории Карабаха, объявлены нашими соседями армянами, выступающими в данном случае плагиаторами, армянскими церквями, вопреки имеющимся историческим хроникам, в том числе и армянских авторов и, прежде всего, вопреки здравому смыслу.

«Монастырь Худаванг

Монастырский комплекс Худаванг в Карабахе («Монастырь Хотаванг» в переводе с персидского означает «холм») — древний албанский монастырь, расположенный к востоку от Кельбаджара, ниже села Баглипея на шоссе Агдара-Кельбаджар, на стороне Агдара, в 29 км от Кельбаджарского района.

Монастырь был построен албанским князем в VI-VII веках. В 15 веке этот памятник был религиозным храмом Албанского княжества. Позже храм несколько раз ремонтировался, дополнился и, наконец, был восстановлен албанским правителем Хасаном Джалалом.

Согласно информации, здесь похоронена жена Хасана Джалала Мина Хатун, его мать Арзу Хатун. На стенах здания было много масляных картин и надписей. Армяне из Агдары и Басаркечара уничтожили топором некоторые кресты и надписи. Они заменили албанские кресты и картины армянскими крестами и нарисовали армянские картины на стенах. Фактически, армяне меняют облик этого монастыря». (Эльчин Мехтиев)

Плагиаторы для большей убедительности своего авторства, вносят посильный вклад: фальсифицируют историю. Такого рода фальсификация рассчитана не только на внешнюю аудиторию, но и на внутреннюю. Не все же армяне будут искать первоисточники, чтобы увидеть истину. Армяне с радостью будут повторять, прежде всего, себе, а потом уже всему миру, что нет никаких албанских храмов, это все тысячелетняя история Армении, а все, кто утверждает иное, враги армянского народа. Как оказалось – этот плагиат, кража Албанской истории, стала одним из краеугольных камней, своего рода хачкаром (армянский крест), которым они обосновывают оккупацию земель азербайджанского Карабаха, стилизуя ее под освободительную войну христиан, освобождения своей «христианской армянской земли» от варварских басурман. Имеются фотографии современного производства хачкаров на оккупированных карабахских землях. Несложно догадаться для чего их производят в таком количестве. Удревляют армянскую историю. Фотографий довольно много в открытых источниках на просторах интернета.

«С VI по XIII в. центр албанской церкви находился в Барде, а до этого — в Кабале (совр. Габала), столице Албанского государства. С XIII в. по 1836 г. центром албанской церкви был Гандзасарский католикосат в Карабахе. В 1836 году указ Николая I «Положение об управлении делами армяно-григорианской церкви в России» определил нормы управления армянской церковной жизнью в России и утверждал выборы католикоса всех армян на церковном соборе. Этим же рескриптом Николая I упразднялась албанская церковь и все ее имущество, архивы, библиотеки, книги, епархии передавались Эчмиадзину». (Назия Мамедова).

Каким образом армянский плагиат пустил такие глубокие корни? Напрочь забыли об Албании, ее храмах, истории, прямой связи с Азербайджаном? Рескрипт Николая I в 1836 году, того самого царя, переселившего армян из Персии в Северный Азербайджан после Туркменчайского договора, упразднил албанскую церковь (читай, уничтожил) и передал все ее имущество, архивы, библиотеки, книги, епархии Эчимиадзина. Вероятно, для того, чтобы сподручнее было фальсифицировать нашу албанскую историю.

Вот таким образом плагиатор, вор нематериального наследия, в случае искусной политики, убеждающий в своем авторстве прежде всего своих армян, а затем и других, тех кто заинтересован, в конкретном случае, могущественной России в лице Николая I, способен предъявить «права» на чужую историю, чужую музыку, чужую культуру и, наконец, на чужие земли. Грустно… Не лучше ли заняться творчеством, реальным, не украденным. Искать правду, а не изощряться во лжи. Среди армян много талантливых людей, не стоит им заниматься плагиатом.

Гюлюш Агамамедова, специально для «Зеркало»