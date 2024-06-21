Масштабный энергетический сбой произошёл днём в пятницу в восточной Адриатике. Без электричества остались Черногория, Босния и Герцеговина, включая столицу Сараево, практически всё адриатическое побережье Хорватии и часть Албании, включая столицу Тирану.

Причины аварии устанавливаются. Черногорский энергетический оператор CEDIS сообщил, что первое отключение случилось на территории Черногории, где электричество распределялось и в соседние страны. «Далмация данас» со ссылкой на неофициальный источник сообщает о повреждении энергосетей в ходе дорожных работ на автомагистрали, а черногорская «Победа» пишет о взрыве и пожаре на ЛЭП. Оператор системы электропередачи в Албании назвал причиной аварии «большой объем потребления и экстремальные температуры, вызвавшие сбои на соединительной линии с Грецией».

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что, по его сведениям, вариант диверсии или хакерской атаки маловероятен.

Отключение электроэнергии вызвало коллапс на дорогах во многих городах, где перестали работать светофоры. Медики опасаются тепловых ударов у местных жителей после отключения кондиционеров и вентиляторов: в регионе стоит жара, температура воздуха местами превышает 40 градусов.

Национальные энергетические операторы пострадавших стран заявили, что ведут работы по скорейшему восстановлению подачи электричества. В частности, оно будет импортироваться из Греции. (svoboda.org)