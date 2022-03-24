Глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Западу нужно поставить в Турцию истребители F-35 и комплексы Patriot без предварительных условий, передает РИА «Новости», ссылаясь на статью политика для для Wall Street Journal.

В статье Алтун написал, что союз с НАТО является для Турции предметом гордости, а членство в Европейском Союзе — стратегической целью. Его страна рассчитывает получить заслуженную поддержку со стороны Запада.

«Восстановление отношений требует шагов по укреплению доверия, а не так называемых неофициальных предложений… То, что Западу нужно сделать сегодня, это поставить в Турцию боевые самолеты F-35 и батареи Patriot без каких-либо предварительных условий», — заявил политик.