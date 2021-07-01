Редакция интернет-издания # неоднократно поднимала тему того, что «Sputnik Армения» — армянский филиал российского информационного агентства Sputnik, который финансируется из госбюджета РФ, публикует антиазербайджанские статьи. Как это не парадоксально звучит, но по этому показателю «Sputnik Армения» обогнал армянские издания, и стал главным рупором информационной войны против Азербайджана.

В издании «Sputnik Армения» есть даже специальная рубрика под названием «Карабах». И даже в наши дни, после победы Азербайджана в 44-дневной войне, «Sputnik Армения» продолжает сеять межнациональную рознь, подпитывать реваншистские настроения и совершать антиазербайджанские провокации. Одним из последних антиазербайджанских материалов на сайте «Sputnik Армения» стал репортаж о враче Лусине Саркисян, родившейся в Спитакском районе Армении, но проживавшей в селе Ханлыг Губатлинского района Азербайджана.

Населенное азербайджанцами село Ханлыг во время Первой Карабахской войны попало под армянскую оккупацию, а с 2012 года этот населенный пункт, переименованный армянами в Ишханадзор, стали заселять армянами, в том числе и из Сирии. 26 октября 2020 года Ханлыг был освобожден азербайджанской армией.

И сейчас издание «Sputnik Армения» приводит душещипательный рассказ о страданиях Лусине Саркисян, спасавшей жизни раненых армянских солдат. При этом в репортаже не отмечается, что в этом селе до оккупации проживали азербайджанцы, но утверждается, что семья героини рассказа, поселившись там, оказалась в «настоящем каменном веке», так как в населенном пункте не было ни электричества, ни газа.

«Война так далеко не зашла, Ковсакан, наши села, мы отдали просто так… Карабах, Кашатаг для меня не просто материальное что-то. Знаете, что я чувствую? Будто неправильно лечила своего пациента, и не смогла спасти. Может быть, мы вовремя не оценили то, что имеем, возможно, согрешили, за что Бог нас и покарал. Но Бог не отвернулся от нас, это большое испытание, знаю, что вернемся», — приводит ее слова «Sputnik Армения».

Складывается ощущение, что именно Лусине лишилась родного очага, а не азербайджанцы, изгнанные в 90-х годах из Ханлыга. В репортаже отмечается также, что Лусине взяла с собой ключи дома в Ишханадзоре, так как она уверена, что однажды она ими воспользуется.

«Я решила перейти на военную службу. Очень люблю армию, наших солдат, поэтому вышла замуж за военного. У меня была одежда в стиле милитари, носила ее во время войны. Сегодня она вся в крови, даже после стирки пятна не проходят. Не пытаюсь их смыть каким-то средством — это кровь наших героев… Война нас преждевременно состарила, но я увижу эту победу», — заявляет Лусине.

Под конец репортажа автор договаривается с Лусине о том, чтобы их следующая встреча и интервью состоялись в Ханлыге. Из этого безобидного с виду репортажа уже можно сделать вывод о том, что издание «Sputnik Армения» путем публикаций историй человеческих судеб подпитывает у армян реваншистские настроения, не давая остыть эмоциям. Между строк читателям навязывается информация о том, что якобы Азербайджан является агрессором и виновником смерти тысяч армянских солдат. И нет никаких намеков, что эти земли являются исконно азербайджанскими…