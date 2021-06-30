Министерство обороны Азербайджана представило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 906 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, ставших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 30 июня, а также о восьми военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Да упокоит Аллах души наших шехидов!

Склоняем голову перед их светлой памятью!

Список военнослужащих, погибших в Отечественной войне Азербайджана