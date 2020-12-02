Спишут ли банковские долги раненых военнослужащих?

Ассоциация Банков Азербайджана выступила с заявлением о значительных уступках банков лицам, воевавшим, погибшим и раненным в Карабахской войне.

В заявлении говорится, что банки приняли единодушное решение о поддержке военных и гражданских лиц, пострадавших в результате вражеской агрессии. Принято решение о полном списании потребительских кредитов и процентов по этим кредитам воинам, погибшим за освобождение территорий. Такое же решение принято в отношении мирных граждан, погибших в результате вражеской провокации.

По отношению к раненым военнослужащим с 27 сентября приостанавливается подсчет процентов по кредитам. Семья банковского сотрудника, погибшего за освобождение территорий, получит его годовую зарплату.

Банковскому сотруднику, раненному за освобождение территорий, будет выплачена единовременная финансовая помощь в размере трехмесячной зарплаты. Ассоциация Банков Азербайджана сообщила, что банки не владеют информацией о погибших или раненых клиентах. В связи с этим попытка войти в контакт с семьями погибших и раненных не будет носить характер попытки напомнить о банковском обязательстве гражданина. С семьями будут связываться для регистрации в информационной базе банка данных о том или ином клиенте.

По мнению представителей экономического сообщества, следовало списать потребительские банковские долги не только погибших, но и раненных военнослужащих. Однако в заявлении Ассоциации говорится о временной приостановке начисления процентов и прочих выплат по кредитным обязательствам военнослужащих, раненых в ходе боевых действий.

«Такие уступки следовало сделать в том числе и раненным солдатам, — сказал # ученый-экономист Губад Ибадоглу, — поскольку многие после ранений не смогут работать и платить кредиты в банки. При этом понятно, что отсрочка и временная приостановка начисления пени за отсутствие выплаты не освобождает от долга. А ведь у многих раненных военнослужащих сегодня в банках есть кредиты под высокие проценты. Как и чем станут платить эти люди? Где найдут деньги, если не смогут работать по состоянию своего здоровья?».

По его мнению, освободить от выплат следовало не только потребительские кредиты, но также все виды кредитов погибших солдат и мирных жителей

Другой вопрос – за чей счет этот жест будет сделан? В октябре текущего года Центральный банк направил рекомендацию Ассоциации банков Азербайджана (АСА) поддержать военнослужащих и пострадавших в результате армянской агрессии граждан. В этой связи профильная ассоциация приняла решение о полном погашении потребительских кредитов и начисленных на них процентов, выданных военнослужащим и гражданским лицам, впоследствии погибшим в период Освободительной войны с армянскими оккупантами. Однако решение ЦБА не подкреплялось каким-либо денежным содействием банкам, а следовательно, исполнение рекомендации целиком и полностью ложилось на кредитно-финансовые структуры страны.

По мнению банковского эксперта Акрама Гасанова, банки, как частные организации, выдающие кредиты на средства вкладчиков, не могут списать все кредиты, поскольку не потянут это финансово. При этом, на взгляд финансиста, есть выход, заключающийся в том, чтобы все граждане страны проявили солидарность. Он также отметил, что соответствующие шаги правительства, направленные на поддержку военнослужащих, будут сделаны в перспективе.