Спецслужбы США не обнаружили свидетельств, что аномальные атмосферные явления, которые в последние годы наблюдали пилоты американских ВМС, могут быть связаны с инопланетными космическими кораблями, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации.
В докладе спецслужб рассматриваются около 120 инцидентов, которые были документально зафиксированы за прошедшие 20 лет. Отмечается, что наблюдаемые феномены не имели отношения к технологиям США. Это исключает возможность того, что пилоты в действительности сталкивались с некими аппаратами, имеющими отношение к секретным программам правительства.
Как пишет издание, ознакомившиеся с документом сотрудники администрации ввиду его неопределенности пришли к выводу, что правительство не должно полностью исключать теорию, согласно которой исследуемые явления могли быть кораблем инопланетян.(РИА Новости)