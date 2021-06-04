В докладе спецслужб рассматриваются около 120 инцидентов, которые были документально зафиксированы за прошедшие 20 лет. Отмечается, что наблюдаемые феномены не имели отношения к технологиям США. Это исключает возможность того, что пилоты в действительности сталкивались с некими аппаратами, имеющими отношение к секретным программам правительства.