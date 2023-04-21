Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратили террористический акт, который готовился организовать на юге республики иностранный гражданин.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

«С начала текущего года подразделениями антитеррора КНБ предотвращен теракт с использованием самодельного взрывного устройства, который готовился гражданином одной из зарубежных стран в южном регионе Казахстана. Наряду с этим в столице нейтрализована радикальная религиозная ячейка. Восемь ее членов подозреваются в создании террористической группы, пропаганде и финансировании терроризма, а также иных преступлениях», — говорится в сообщении.

По аналогичным обвинениям задержаны в общей сложности 19 человек, приговорены к различным срокам лишения свободы еще четыре гражданина Казахстана.