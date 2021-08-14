«Проект Музея Победы, строительство которого планируется в историческом центре города Агдам, подготовят итальянские специалисты».

Как сообщает карабахский центр Report, об этом рассказал специальный представитель президента Азербайджанской Республики в освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам, Эмин Гусейнов.

По его словам, исторический центр Агдама будет сохранен как музей под открытым небом: «В музее под открытым небом будут сохранены развалины здания Агдамского театра и Центральной городской библиотеки. Здесь будут построены Музей оккупации, Мемориальный парк и Музей Победы. Одна из комнат в Музее оккупации будет оборудована аудио- и видеоэффектами, отражающими Ходжалинскую трагедию. В то же время в помещении будет поддерживаться зимняя температура, чтобы посетители в полной мере прочувствовали, что пережили ходжалинцы в ту ночь».

Гусейнов также отметил, что рядом с развалинами зданий будет создано искусственное озеро, чтобы в полной мере донести до посетителей ужасы войны: «В Музее оккупации посетители ознакомятся с начальным периодом оккупации Агдама, а затем в Мемориальном парке — с примерами армянского зверства в период оккупации. В Музее Победы посетители ознакомятся с подвигами наших солдат во время Отечественной войны, смогут увидеть географические макеты и схемы военных операций. В Музее Победы будет установлена специальная доска с целью увековечения памяти наших воинов, отдавших свои жизни в Отечественной войне».