Специалисты из медицинской организации Cancer Research UK рассказали, что распознать симптомы рака можно по трем видимым признакам на языке. Об этом сообщает в субботу, 3 июля, газета Daily Express.

Так, злокачественные образования могут развиваться на языке или под ним. Врачи рекомендовали человеку, который заметил необычные явления в виде красной или белой точки, обратиться к врачу/

При этом в случае, если пациент обнаружил язву или шишку, которая не исчезает самостоятельно, ему также необходимо проконсультироваться со специалистом. Вместе с тем о сигнале к тревоге может говорить и тот факт, что язык начинает кровоточить при случайном прикусывании.

Врачи подчеркнули, что факторами риска развития рака языка являются курение, употребление алкоголя и заражение вирусом папилломы человека.

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