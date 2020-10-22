Спасет ли Армению «50+»?

Война — это путь обмана, утверждал китайский военный стратег Сунь-цзы. Не пожелавшая договариваться с Азербайджаном по-хорошему Армения выбрала путь не обмана, а самообмана. Эксперты уже предрекают Армении экономический крах. Дышащая на ладан из-за пандемии коронавируса армянская экономика получает также значимый урон и в результате военных действий Азербайджана, освобождающей оккупированные Арменией территории.

В этих условиях по своему обыкновению Армения просит подачек от своей диаспоры. Так, на начало октября фонд «Айастан» в рамках кампании по сбору средств уже собрал около 11 миллионов долларов. Но, судя по всему, этих денег недостаточно. Об этом свидетельствует недавнее заявление Комитета госдоходов Армении о важности своевременной и полной выплаты денег в фонд страхования жизни и здоровья военнослужащих.

Помимо этого, фонд «Айастан» запускает новое движение «50+», цель которого – обеспечить стабильные поступления от всех желающих.

Как сообщил директор фонда Айкак Аршамян, новая инициатива позволит обеспечить стабильное поступление средств. «Если представить, что миллион человек будет перечислять по 50 долларов, то ежемесячно фонд будет получать 50 миллионов долларов», – сказал он.

Однако учитывая упадок мировой экономики из-за пандемии коронавируса и успехи азербайджанской армии, подобная инициатива по сбору средств может не найти отклика среди армянской диаспоры. К тому же, в Армении еще помнят скандал, связанный с бывшим исполнительным директором фонда «Айастан» Арой Варданяном. Он вместе с директором одной из компаний присвоил 150 миллионов драмов (около 315 тыс. долларов).

По данным следствия, Варданян по предварительному сговору с директором одной из компаний, подписал договор о поставке имущества «отделам образования районных администраций» в Карабахе. Однако имущество поставлено не было. А для присвоения этой суммы были подготовлены поддельные документы, акты приема-сдачи.

По данным правоохранительных органов, Варданян признался, что использовал кредитную линию Фонда в 25 миллионов драмов (55 тысяч долларов) для ставок в различных онлайн-казино. При этом, как позже заявили представители Фонда, Варданян вернул финансовые средства, которые он потратил из бюджета структуры. Но это обстоятельство не меняет сути дела — в любом случае репутации фонда «Айастан» был нанесен огромный урон.

А тем временем, успехи азербайджанской армии с каждым днем вселяют в армянскую диаспору сомнения относительно целесообразности оказания помощи Армении.