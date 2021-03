SpaceX запустит на орбиту новую партию спутников Starlink 14 марта

Ракета-носитель Falcon 9 запустит на орбиту партию из 60 интернет-спутников Starlink в воскресенье, 14 марта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 13 марта на странице компании-разработчиков SpaceX в Twitter.

Запуск планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в американском штате Флорида в 6:01 по времени Восточного побережья США (14:01 мск).

Через восемь с половиной минут после старта первая многоразовая ступень ракеты должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике в примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Начиная с мая 2019 года был осуществлен 21 вывод на орбиту. Предыдущий запуск состоялся 11 марта. Изначально пуск был запланирован на 9 марта.Однако из-за дополнительных проверок старт перенесли за несколько часов до назначенного времени.

Ранее, 28 февраля, отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink за одну минуту и 24 секунды до запланированного старта (iz.ru)