Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно вывела на орбиту очередную партию из 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX, передает Интерфакс.

«Вывод на орбиту 46 спутников Starlink подтвержден», — говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 10:39 по времени Тихоокеанского побережья США.

Примерно через час после запуска 46 спутников отделились от второй ступени ракеты на полярной орбите высотой до 320 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 560 км.

Это уже 53-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 4-й в нынешнем месяце. 24 июля ожидается еще один.