Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 20 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии 17 ноября. Приблизительно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которую использовали в 20-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Напомним, ракета-носитель Falcon 15 октября вывела на орбиту две партии из 43 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.