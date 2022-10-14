Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы.

«Мы не в состоянии далее предоставлять Украине терминалы Starlink или оплачивать работу существующих терминалов в течение неопределенного времени», — приводит CNN текст письма, которое директор SpaceX по государственным закупкам направил в сентябре в Пентагон. Как утверждает телекомпания, в письме содержалась просьба к американскому Минобороны взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink, а также финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных. В общей сложности речь идет о выделении по линии Пентагона $124 млн до конца текущего года, утверждает CNN.

Согласно данным, которые приводит телекомпания, около 85% из 20 тыс. предоставленных Украине терминалов Starlink были оплачены за счет третьих сторон, в том числе властей США, Великобритании и Польши. Они же покрывали примерно 30% расходов, связанных с работой сервиса на территории Украины, указывает CNN.