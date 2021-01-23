SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя с более чем 140 спутниками

Американская компания Space X отказалась от первоначальных планов и перенесла запланированный на 23 января запуск ракеты-носителя Falcon 9 со 143 спутниками. Об этом сообщили в ходе трансляции, проводившейся на cайте компании.

Принять такое решение руководство SpaceX вынудили неблагоприятные погодные условия.

Диспетчер уточнил, что запуск переносится на сутки. По его данным, благоприятные условия можно ожидать уже в воскресенье, после 10 часов по времени Восточного побережья США (17:00 мск).

18 января конкурент Илона Маска, компания Virgin Orbit впервые вывела свою ракету LauncherOne на орбиту. В ходе запуска на орбиту было выведено девять спутников CubeSat. «Мы с гордостью можем сказать, что LauncherOne завершила свою первую космическую миссию, доставив в космос спутники для наших друзей из НАСА», — заявили в компании.