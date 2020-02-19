SpaceX отправит 4 туристов в «глубокий космос»

SpaceX, принадлежащая Илону Маску, подписала соглашение о сотрудничестве с американской космической туристической компанией Space Adventures, чтобы отправить 4 человек в столь далекое космическое путешествие, какое еще никто из туристов не совершал, объявили участники партнерства в среду, 19 февраля. Этот полет должен состояться не позднее 2022 года и будет стоить не меньше 100 миллионов долларов, точная цена неизвестна.

Туристы полетят на космической капсуле SpaceX Crew Dragon («Экипаж Дракон»), которую выводит в космос ракетоноситель Falcon 9. Капсула отправится в два-три раза дальше от Земли, чем расположена орбита Международной космической станции (примерно 400 км.). Туристы смогут выбрать продолжительность поездки.

Капсула Crew Dragon была разработана для транспортировки астронавтов на МКС, поэтому комфорт внутри капсулы ограничен: для всех пассажиров предусмотрено общее пространство для сна и гигиены площадью 9 кв.м. Перед вылетом будущие космические туристы должны будут пройти курс тренировки в США. (DW)