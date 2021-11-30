В письме сотрудникам SpaceX в честь Дня благодарения Илон Маск описал тяжелую ситуацию, связанную с разработкой ракетных двигателей Raptor, сообщает CNBC. В нем миллиардер предупредил их о «риске банкротства».

Илон Маск возмущен отсутствием прогресса в SpaceX при разработке ракетных двигателей Raptor для ракеты Starship.

«Мы столкнемся с реальным риском банкротства в следующем году, если Starship не будет летать хотя бы раз в две недели», — рассказал Маск в письме.

Он также рассказал, что кризис при производстве оказался намного хуже, чем ему казалось ранее. Миллиардер, по версии CNBC, имеет в виду, что руководство SpaceX в последнее время изучает проблемы программы Raptor в связи с отстранением старшего вице-президента SpaceX по двигательным установкам Уилла Хелтсли.

«Нам нужны все силы, чтобы оправиться от того, что, откровенно говоря, является катастрофой», — написал основатель компании.