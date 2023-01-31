Японский производитель техники Fujitsu сравнил ноутбук UH-X/H1 с дисплеем диагональю 14 дюймов и веса в 689 грамм с планшетом iPad Pro. Об этом сообщает портал IT Home.

Речь о 12,9-дюймовом планшете iPad Pro (LTE-версия), вес которого составляет 685 грамм. Малый вес устройства компания объяснила использованием легких, но прочных материалов.

Крышка ноутбука выполнена из углеродного волокна, а нижняя часть — из магниево-литиевого сплава. При создании клавиатуры был сделан выбор в пользу магниевого сплава. Толщина новинки составляет до 17,3 мм.

Начало продаж запланировано на первую половину марта в Японии по цене от $1,9 тыс. (Газета.Ру).