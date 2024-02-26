Китайская компания Lenovo выпустила на выставке MWC 2024 концепт ноутбука с прозрачным экраном. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам ознакомившихся с девайсом журналистов, представленный девайс имеет дисплей, который может становиться полностью прозрачным — так, что пользователь может видеть объекты, находящиеся за экраном. При работе с компьютером степень прозрачности может регулироваться.

Аппарат получил 17,3-дюймовый экран MicroLED с разрешением 720 пикселей. По словам представителей Lenovo, в настоящий момент они не могут разработать прозрачную панель с большим разрешением. В компании рассказали, что подобный девайс будет полезен художникам, которые могут рисовать с объектов, находящихся за экраном устройства.

Компьютер получил сенсорную клавиатуру, также она может превращаться в огромный трекпад и поверхность для стилуса. В компании отметили, что ноутбук не появится в продаже в ближайшее время, но предсказали распространение таких ноутбуков в ближайшие пять лет.