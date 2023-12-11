При Азербайджанском институте теологии создан Бакинский теологический колледж.

Как сообщает #, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, Государственный комитет по работе с религиозными организациями должен принять меры для государственной регистрации колледжа в порядке, установленном законом «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц».

Минэкономики в свою очередь со дня государственной регистрации должно представить в Кабинет министров свои предложения по решению вопроса об обеспечении колледжа административным зданием в двухмесячный срок.