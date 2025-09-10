Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна получает конкретные декларации о помощи от союзников после ночных инцидентов с российскими дронами. Об этом он сказал в эфире TVN24, сообщило Минобороны Польши.

По словам министра, Швеция срочно направляет в Польшу дополнительные средства противовоздушной обороны и самолеты. Нидерланды передают многоуровневые системы ПВО, включая комплексы Patriot, NASAMS, средства противодействия дронам, а также отправляют 300 военнослужащих.

К поддержке присоединились Чехия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии. «Все союзники готовы оказывать помощь и делают конкретные заявления», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что запуск процедуры по статье 4 Североатлантического договора является редкой и серьезной ситуацией, которая демонстрирует масштаб угрозы и уровень солидарности в рамках НАТО.