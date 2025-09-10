Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна получает конкретные декларации о помощи от союзников после ночных инцидентов с российскими дронами. Об этом он сказал в эфире TVN24, сообщило Минобороны Польши.
По словам министра, Швеция срочно направляет в Польшу дополнительные средства противовоздушной обороны и самолеты. Нидерланды передают многоуровневые системы ПВО, включая комплексы Patriot, NASAMS, средства противодействия дронам, а также отправляют 300 военнослужащих.
К поддержке присоединились Чехия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии. «Все союзники готовы оказывать помощь и делают конкретные заявления», — подчеркнул Косиняк-Камыш.
Он подчеркнул, что запуск процедуры по статье 4 Североатлантического договора является редкой и серьезной ситуацией, которая демонстрирует масштаб угрозы и уровень солидарности в рамках НАТО.
- Польша обращается к союзникам по НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 после ночного вторжения российских дронов 10 сентября. Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что статья 4 — это только начало, и пока нет оснований утверждать, что Польша оказалась в состоянии войны.
- Генсек НАТО Марк Рютте оценил действия союзников в ответ на атаку дронов на Польшу как успешные, отметив участие польских F16, нидерландских F35, итальянских AWACS, транспортных самолетов-заправщиков НАТО и немецких систем Patriot. Он добавил, что альянс должен оставаться на шаг впереди.
- ВВС пишет, что Польша сбила только 4 из 19 российских беспилотников, что значительно ниже показателей Украины, которая, по приведенным данным, утром перехватила 386 из 415 дронов (93%).