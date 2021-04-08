«Совместные маневры показывают всем соседям, что две армии готовы действовать единым фронтом»

С прошлого года, и особенно после войны, проведение разного рода совместных военных учений армий Азербайджана и Турции приобрело фактически постоянный характер. Они проводятся попеременно на территориях обоих государств, и в них участвуют представители самых разных родов войск. Вот и сегодня начинаются еще одни маневры.

Согласно совместному годовому плану министерств обороны Азербайджана и Турции, 8 апреля начнутся оперативно-тактические учения с участием военнослужащих двух стран, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана. Учения будут организованы в Азербайджане на общевойсковых полигонах, расположенных в разных направлениях зон ответственности воинских объединений ВС Азербайджана.

Основная цель учений — улучшение взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, развитие у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, а также способности проявления инициативности и управления подразделениями. Учения продлятся до 9 апреля, говорится в сообщении.

С чем, интересно, связана такая интенсификация взаимодействия армий двух государств по всем родам войск и направлениям? Сотрудничество было всегда, но последние пять месяцев оно вышло уже на совсем другой уровень. Интересно, какие именно цели преследуют в этой сфере Анкара и Баку, и как ко всему этому относятся, например, в Москве?

Своим мнением на этот счет поделился с #военный эксперт, бывший сотрудник минобороны АР Джаваншир Гусейнов:

— Как-то в одном из предыдущих комментариев я говорил о турецкой модели строительства азербайджанской армии. Что чисто структурно это строительство началось еще в 90-е годы, во время Первой Карабахской войны – когда мы отказались от дивизионно-полковой структуры советской и российской армий, и перешли на турецкий, НАТОвский вариант «батальон-бригада-корпус». Чтобы боевой единицей был батальон, более мобильный. В принципе, именно батальонные группы показали себя с очень хорошей стороны во время Второй Карабахской войны. Но это только структура.

А теперь эту структуру, которая вдобавок ко всему наработала еще опыт реальных боевых действий, за счет военных учений всё больше и больше приводят к единому принципу.

Но, во-первых, частично мы всё же отличаемся, в силу того, что на вооружении в азербайджанской армии в основном российские автоматы, на вооружении стоят российские танки, российская артиллерия. Соответственно, определенные стандарты снарядов, связи, техники и боеприпасов всё же отличаются от турецко-западных. И как раз наши совместные маневры позволяют турецкой стороне учиться взаимодействовать с азербайджанскими подразделениями, оснащенными другими типами вооружений. И точно так же это позволяет азербайджанским военнослужащим и знакомиться, и учиться, и видеть конкретное применение орудий и боеприпасов, которые у нас пока не используются.

Плюс – во время этих учений вырабатываются единые тактические методы, оперативные методы, взаимодействие на уровне офицеров низшего звена, офицеров среднего и высшего звена. То есть, такие совместные маневры, которые стали проводиться значительно чаще, в первую очередь преследуют цель максимального сближения армий – как в структурном, так и в тактическо-оперативном смысле.

Безусловно, мы должны также упомянуть военно-политический аспект турецко-азербайджанских учений. Любые совместные маневры — это демонстрация единства, демонстрация силы. Это показывает всем соседним странам, что две армии – вместе, они готовы и учатся действовать единым фронтом. А это всё же довольно серьезный фактор давления, в первую очередь — на Армению. И это также сигнал другим странам, которые с настороженностью следят за сближением военных потенциалов Азербайджана и Турции. Это касается, прежде всего, Ирана и России.