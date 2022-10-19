Совет Федерации, являющийся верхней палатой российского парламента, утвердил указ Президента России Владимира Путина об объявлении военного положения в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Указ президента был рассмотрен сегодня на пленарном заседании Совета Федерации и документ был представлен на голосование.

Сенаторы утвердили указ президента об объявлении военного положения в вышеуказанных регионах.

Отметим, что сегодня состоялось совещание Совета безопасности Российской Федерации. На совещании Президент Владимир Путин сообщил, что подписал соответствующий указ о введении военного положения в «присоединенных» к России регионах Украины.