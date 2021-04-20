Советники лидеров «Нормандской четверки» провели переговоры

Советники лидеров «Нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) 19 апреля провели переговоры в формате видеоконференции и «подтвердили приверженность режиму тишины», сообщает пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Даже прозвучало интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях», – говорится в сообщении.

Главным вопросом встречи стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения перемирия, но о результатах сообщается только, что конкретные меры, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в подгруппе по безопасности ТКГ. Ее заседание запланировано на утро 20 апреля. (gordonua.com)