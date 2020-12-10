Советник Эрдогана прокомментировал ситуацию с российскими С-400

Наказывать Турцию за приобретение российских ЗРК С-400 будет очень контрпродуктивно со стороны США, заявил советник и официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает РИА Новости.

«Мы неоднократно заявляли о желании приобрести комплексы Patriot, они, к сожалению, были отвергнуты, поскольку мы не смогли договориться об условиях. Где-то шесть лет назад наш президент сказал: «Мы союзники по НАТО, мы стратегические партнеры, и вы все еще отказываетесь продать нам комплексы Patriot. Значит, придется искать альтернативу». Они решили, что он блефует. Когда все стало серьезно, они поняли, что совершили ошибку. Мы все еще верим, что можем решить этот вопрос», — сказал он, выступая в Маршалловском институте в Вашингтоне.

Калын отметил, что этот вопрос уже давно не является техническими, а стал политическим из-за решения Анкары купить российские ЗРК С-400.