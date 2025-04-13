Ведется работа по организации встречи президентов Турции и США, в настоящее время предпринимаются шаги по определению места ее проведения. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Глава турецкой дипломатии выступил на пресс-конференции, организованной в рамках церемонии закрытия 4-го Дипломатического форума в Анталье. Глобальным коммуникационным партнером Дипфорума выступило агентство «Анадолу».

Фидан также прокомментировал тему возможного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сирию. «В целом такое намерение есть, ведется работа над соответствующими условиями, датой и местом», — заявил глава МИД Турции.

Кроме того, министр сообщил, что Дипфорум в Анталье принял более 6 тыс. человек, включая 21 главу государств и правительств, 64 министров из 155 стран.