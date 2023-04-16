Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) призвал стороны конфликта в Судане к немедленному прекращению всех боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении Совет Лаг потребовал немедленно прекратить любые вооруженные столкновения, чтобы остановить кровопролитие и сохранить безопасность гражданских, а также территориальную целостность и суверенитет государства.

Ранее стало известно, что Всемирная продовольственная программа ООН приостанавливает свою работу в Судане, где продолжаются столкновения между суданской армией и спецназом.

В заявлении подчеркивается, что программа стремится оказать помощь суданскому народу, столкнувшемуся с проблемой отсутствия продовольственной безопасности, но из-за неспокойной ситуации в стране вынуждена приостановить свою работу.

В ночь на четверг, 13 апреля, суданская армия информировала, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов «незаконна и прошла без согласования и координации с ВС».