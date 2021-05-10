Совет ЕС поручил Боррелю представить проект первой военной концепции Евросоюза

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю в ноябре текущего года представить проект первой европейской военной концепции под названием «Стратегический компас ЕС». Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Брюсселе.

«В соответствии со стратегической повесткой на 2019-2024 годы Совет призывает ЕС придерживаться более стратегического курса действий и увеличить свой потенциал действовать автономно. ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и быть в состоянии противостоять глобальным угрозам и вызовам безопасности, — отмечается в нем. — Поэтому Совет призывает верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект «Стратегического компаса» для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года».

Кроме того, «Совет призывает к дальнейшей работе по укреплению потенциала ЕС в вопросе осуществления миссий и операций», а также «к рассмотрению вопроса о своевременном и эффективном процессе принятия решений». «Необходимо проделать дополнительную работу над тем, как побудить государства-члены улучшить формирование сил и предоставить достаточные средства и персонал для миссий и операций», — говорится в документе.

Министры подчеркивают, что «сильный ЕС с точки зрения безопасности и обороны принесет ощутимые выгоды трансатлантическому и глобальному сотрудничеству». «Совет подтверждает центральную роль международного партнерства с многосторонними организациями, такими как ООН и НАТО», — отмечается в заявлении.(ТАСС)