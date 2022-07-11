В Запорожской области Украины совершено покушение коллаборанта, главу «новой администрации» Мелитопольского района Андрея Сигуту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы областного ГУ МВД Алексея Селиванова, занявшего этот пост после оккупации.

«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — написал Селиванов.

Источник ТАСС, в свою очередь, сообщил, что совершивший покушение установлен.