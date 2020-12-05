Совершенные Арменией экопреступления доведены до внимания организации «Greenpeace International»

Конгресс азербайджанцев Европы (КАЕ) обратился в международную организацию «Greenpeace International», расположенную в Амстердаме, в связи с совершением армянами экологических преступлений на наших освобожденных от оккупации территориях.

В адресованном организации обращении за подписью председателя КАЕ Сахила Гасымова подробно сообщается об оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и прилегающих к нему 7 районов, освобождении Азербайджаном своих территорий в результате войны, начавшейся 27 сентября, и окончании конфликта с принятием заявления от 10 ноября 2020 года.

Отмечается, что армяне, незаконно захватившие дома азербайджанцев, в течение 28 лет осуществляли тактику уничтожения наших земель, а покидая наши территории, сожгли дома и сады, вырубили деревья, подожгли леса, расстреляли скот, который им не удалось угнать.

Привлекается внимание к совершению вооруженными силами Армении лесных пожаров с применением запрещенных фосфорных бомб, нанесению ими смертельного вреда природе, умышленному допущению преступления не только против человечности, но и в отношении природы. «Помимо сожженных домов и лесов, разграблены и разрушены старинные церкви, мечети, музеи и кладбища. Mечети использовались для содержания скота».

Сообщается, что в отличие от армян, на землях, освобожденных азербайджанской армией, ни одна церковь не разрушена.

Назвав деяния армян актом вандализма против нашего культурного наследия и экологическим преступлением, противоречащим всем международным конвенциям, наши соотечественники призвали международную организацию «Greenpeace International» оказать содействие такому общему делу, как восстановление и обеспечение безопасности окружающей среды в Азербайджане.