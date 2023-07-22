По итогам первых двух недель работы Threads число ежедневно активных пользователей сократилось до 13 млн — это на 70 % ниже пикового значения, достигнутого 7 июля, подсчитали в исследовательской компании Sensor Tower. Среднее время, которое пользователи проводят в приложениях под iOS и Android, сократилось с 19 до 4 минут. Для сравнения, в Twitter число ежедневно активных пользователей стабильно держится на уровне 200 млн, и в среднем люди проводят здесь по 30 минут в день, передает 3dnews.ru.

В руководстве Meta заявили, что после 100 млн регистраций всего за неделю снижение активности пользователей было ожидаемым — компания не видит в этом каких-то тревожных сигналов, и сейчас приоритетной задачей стала разработка новых функций. Прежде чем запустить программу по монетизации, предстоит привлечь новых пользователей, а также сделать их пребывание здесь лёгким и приятным.

Есть мнение, что работа Threads в связке с Instagram, благодаря которой пользовательскую базу удалось нарастить так быстро, теперь препятствует росту новой соцсети: присутствие в Threads может оказаться скучным, если подписаться на тех же людей, что и в Instagram — некоторые публикуют на новой платформе меньше контента. Кроме того, в Threads с самого начала было слишком велико присутствие брендов и инфлюэнсеров.

Глава Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri) перечислил функции, которые скоро появятся в Threads: поддержка нескольких учётных записей, возможность редактирования сообщений, а также хронологическая лента по образцу Instagram и Facebook. Новая платформа также поспешила дистанцироваться от Twitter в идеологическом плане — здесь не поощряются ни политика, ни серьёзные новости.